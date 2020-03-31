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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte can kaybı 214'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye KOVİD-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatıını kaybetti, vaka sayısı 13bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte can kaybı 214'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının da 214'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca: Test sayısı düne oranla yüzde 25,2 arttı
Bakan Koca, test sayısının düne oranla yüzde 25,2 arttığını kaydederek, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

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