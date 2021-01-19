Sağlık Bakanlığı’na kırtasiye malzemesi alınacak

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 6 kalem kırtasiye, basılı malzeme ve toner alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır. İhale malzemeleri aylık periyotlar halinde teslim edilecektir. İhale dokümanları https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden temin edilebilir.
İhale Kayıt Numarası: 2020/753006
İhale adresi: PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA
Elektronik Posta Adresi : ankhastsatinalma@hotmail.com
İhale tarihi ve saati: 09.02.2021 - 10:00
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