Sağlık Bakanlığı’na kırtasiye malzemesi alınacak

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 46 kalem kırtasiye malzemesi alınacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 6 kalem kırtasiye, basılı malzeme ve toner alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır. İhale malzemeleri aylık periyotlar halinde teslim edilecektir. İhale dokümanları https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden temin edilebilir.

İhale Kayıt Numarası: 2020/753006

İhale adresi: PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA

Elektronik Posta Adresi : ankhastsatinalma@hotmail.com

İhale tarihi ve saati: 09.02.2021 - 10:00

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