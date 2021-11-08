Sağlık Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor. Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alımı için başvuru tarihleri ve aranan şartlar haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor.

Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alımı için başvuru tarihleri ve aranan şartlar belli oldu.

İlgili ilan Resmi Gazete’nin 8 Kasım tarihli sayısında yayınlandı. İlanla birlikte başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Kasım olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alım süreciyle ilgili detaylar için TIKLAYIN.

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