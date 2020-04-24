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Sağlık Bakanlığından koronavirüs için yeni bilgilendirme servisi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BİP uygulaması üzerinden, koronavirüs (corona virüsü) hakkında merak edilen tüm bilgilere ulaşılabilen bir iletişim kanalı açtı.
Sağlık Bakanlığından koronavirüs için yeni bilgilendirme servisi

Sağlık Bakanlığı, tüm cep telefonu operatörü kullanıcılarının ücretsiz olarak akıllı telefonlarına indirebildiği BiP uygulaması üzerinden, 7 gün 24 saat boyunca koronavirüs ile ilgili tüm güncel bilgileri paylaşacak.

BİP uygulamasının keşfet bölümünden ulaşılacak bilgilendirme servisinden çevrim içi koronavirüs testi bile yapılabilecek.

Bakanlık, uygulama üzerinden salgınla ilgili dünyadaki son durumu haritalarla anlık olarak paylaşacak.

Uygulamadan Sağlık Bakanlığı'nın tüm açıklamalarına ve ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na da ulaşılabilecek.

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