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Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' rehberi

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüse karşı sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla yayımlanan "2019-nCoV Rehberi"nde hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve olası vaka durumlarında yapılacaklar hakkında bilgilere yer verildi.
Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' rehberi


Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla rehber yayımladı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "2019-nCoV Rehberi"nde, sağlık çalışanlarına hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve olası vaka durumlarında neler yapabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Hastalığın insandan insana bulaşabileceği, bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu tespitine yer verilen rehberde, enfeksiyonun yaygın belirtilerinin ateş, öksürük daha ciddi vakalarda ise zatürre ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonuyla seyrettiği belirtildi.

Rehberde, sağlık çalışanlarının olası bir vaka ile karşılaşmaları halinde nasıl bir yol izleyecekleri de aktarıldı. 

Olası vaka tanımlandığı anda ilgili sağlık kuruluşlarının vakayı en hızlı şekilde İl Sağlık Müdürlüğüne "Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Mekanizması" kapsamında, U07.3 ICD 10 tanı kodu kullanarak bildirmeleri istendi. 

Bakanlıkça hazırlanan rehbere göre, kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler İl Sağlık Müdürlüğünce, korunmasız son temaslarından sonraki 14 gün boyunca izlenecek.

Temasta bulunanların ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı-kusma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin olup olmadığı telefonla günlük olarak sorulacak.

İzolasyon önlemlerine, hastanın sağlık kuruluşunda bulunduğu süre boyunca devam edilecek. Vakalar, negatif basınçlı odada izlenecek. Olası ve kesin 2019-nCoV vakaları ile 1 metreden daha yakında temas edecek personel için gerekli eldiven, önlük, maske ve gözlük gibi kişisel koruyucu malzemeler sağlık kuruluşlarınca temin edilecek.

Rehberde, vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin hasta insanlarla temastan kaçınmaları, hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle sağlık merkezlerine gitmemeleri, yabani ve evcil hayvanlar ile temas etmemeleri, el hijyeni konusunda hassas olmaları önerilerinde de bulunuldu.

"2019-nCoV Rehberi"nde ayrıca 2019-nCoV hastalığı ile ilgili acil bir durumda hastaların, Adana Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine başvurabilecekleri belirtildi.

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