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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyasında, iki yeni kamu spotu daha hazırlandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni filmler, vatandaşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandı. Covid-19'dan korunmak için temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılan filmlerde; 'Mucize Doktor' dizisinde 'doktor Ali Vefa' karakterini canlandıran Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı. Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Pandeminin bir kişiden başladığının ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceğinin altı çizildi. Bireylerin kendisini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İki spotta da temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekilerek, 'Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' sloganı kullanıldı. Bakanlığın yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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