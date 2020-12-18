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Sağlık Bakanlığı'ndan, 'meslek hastalığı' genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan, 'meslek hastalığı' genelgesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, Covid-19 tanısı ile tedavi alıp, tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi. 

Söz konusu genelgede; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 47'nci maddesinin birinci fikrasında geçen hükümler hatırlatılarak şöyle denildi:

"Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir".

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