  • BIST 90.346
  • Altın 245,483
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Sağlık Bakanlığı'ndan öenmli uyarı

Sağlık Bakanlığı, bayramda tatlı tüketimine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı'ndan öenmli uyarı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, baklava, börek ve benzeri gıdaların enerji içeriğinin yüksek olduğu ve kan şekerini hızla yükselttiği kaydedildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan'da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesi, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak, ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel gibi  tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto, hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir."

Dünya Sağlık Örgütü'nce, gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin; sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının yüzde 10'unu geçmemesini tavsiye ettiği belirtildi. Açıklamada diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların, uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor30 Mayıs 2019 Perşembe 03:04
  • "33 bin 134 ithal oyuncak çocuklar için riskli bulundu"29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:20
  • Tedavi edilmeyen depresyon alzaymır riskini artırıyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:38
  • 'Afrika sıcakları'nda güneş yanıklarına dikkat29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:34
  • Uzmanından 'sahte güneş gözlüğü' uyarısı29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
  • Türkiye'de 2018'de 118.5 milyar adet sigara tüketildi28 Mayıs 2019 Salı 12:45
  • 'Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın'27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:04
  • Restoranlardaki menülerde enfeksiyon riski27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:18
  • Türkiye ile Küba arasında önemli anlaşma27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:37
  • Suriyeli sahte kadın doğum doktoru skandalı!25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti