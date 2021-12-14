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Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron taraması açıklaması! Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron taraması açıklaması! Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı

Sağlık bakanlığı tüm dünya için salgında yeni tehdit olan Omicron varyantına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara’daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANDI

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, “Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı.” şeklinde konuştu.

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