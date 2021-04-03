Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu! Çok önemli detay: O kişilere ikinci doz yok

Türkiye'de Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına başlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı BioNTech’in mRNA aşısının uygulanmasıyla ilgili kılavuzu da yayımladı.

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. Kılavuzda, Türkiye'de uygulanmaya başlayan BioNTech/Pfizer aşısının nasıl uygulanacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın BioNTech/Pfizer aşısı kılavuzunda aşının hazırlanması, uygulama kuralları ve uygulama kontrol listesi gibi detaylara yer verildi.

Kılavuza göre BioNTech/Pfizer aşısı en az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacak. Ayrıca aktif Covid-19 hastalarına, 180 gün içerisinde Covid-19 geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir Covid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacak.