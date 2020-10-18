  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması ile dolandırıcılık uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması ile dolandırıcılık uyarısı

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın" uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları18 Ekim 2020 Pazar 22:52
  • Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi18 Ekim 2020 Pazar 21:57
  • Pendik D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı18 Ekim 2020 Pazar 20:58
  • Fransa’da son 24 saatte 29 bin 837 yeni vaka18 Ekim 2020 Pazar 20:26
  • Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü18 Ekim 2020 Pazar 20:05
  • Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede18 Ekim 2020 Pazar 19:29
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması ile dolandırıcılık uyarısı18 Ekim 2020 Pazar 19:27
  • Nuri Pakdil, mezarı başında anıldı18 Ekim 2020 Pazar 19:05
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi18 Ekim 2020 Pazar 16:41
  • Van'da yeni koronavirüs kararları; otobüs ve minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak18 Ekim 2020 Pazar 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti