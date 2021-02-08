Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans

SAĞLIK Bakanlığı'nca Van Ambulans Servisi Başhekimliği'ne gönderilen, tam donanımlı 14 ambulans, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete alındı. Ambulanslar, ilçelere teslim edilecek.

Van Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra AK Parti'li Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit. Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile sağlık personeli katıldı. Yeni ambulanslar, kurdele kesimiyle hizmete alındı.

Vali Bilmez, 112 Komuta Merkezi'nin yeni ambulanslarla daha da güçlendiğini söyledi. Bilmez, "Sağlık Bakanlığı tarafından Van ve ilçelerine 20 ambulans gönderildi. Bunların 14'ü geldi, geri kalan 6'sı da önümüzdeki günlerde gelecek. Araçların ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 112 Komuta Noktası da yeniden inşa edildi ve bitme aşamasına geldi. Bu da devreye girdikten sonra 112 sağlık ekiplerimiz sahada çok güçlü bir şekilde hizmet verecek. Artık en eski ambulansımız bile yenilendi. Karda yürüyebilen araçtan tutun, havada uçabilen hava ambulansına kadar tüm imkanlara kavuştuk. Daha önce de 112 Çağrı Merkezi tek numaradan birleşti. Artık ilimizde 112 arandığı zaman bütün çağrılarınızı iletebiliyorsunuz. Komutanı Merkezi de inşallah inşaatı bittiğinde bizim 112 olarak olaylara çok daha seri müdahale ettiğimiz bir noktaya geleceğiz. Van'da toplamda 62 acil yardım ambulansı, 18 tam donanımlı ambulans mevcuttur" diye konuştu.