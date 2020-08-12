Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona uyarıları

Sağlık Bakanlığı'nca, 'Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın, evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın' uyarısında bulunuldu.