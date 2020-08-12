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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona uyarıları

Sağlık Bakanlığı'nca, 'Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın, evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın' uyarısında bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona uyarıları

Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Covid-19 Evde İzlem Önerileri Broşürü' yayımladı. Açıklamada, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın. Evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" ifadesi yer aldı.

Ayrıca, broşürde hastalıkta sık görülen belirti ve bulgular tekrar hatırlatılarak, evde tedavi süresince yapılması gerekenler sıralandı.

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