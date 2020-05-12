  • BIST 97.792
  • Altın 383,817
  • Dolar 7,0191
  • Euro 7,5916
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı 

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'e yazı yazarak, koronavirüs nedeniyle üniversitelerin final sınavlarının üniversitelerde değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi. 
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı 

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'e yazı yazarak, koronavirüs nedeniyle üniversitelerin final sınavlarının üniversitelerde değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi.  Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler eğitim ve öğretim faalüyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüyordu. Akademik eğitimin sonuna gelinmesiyle birlikte üniversitelerde yapılacak olan final sınavları konusunda Sağlık Bakanlığı, yazdığı bir yazıyla YÖK'ü uyardı. Bakanlık, final sınavlarının yüz yüze değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi. 

BAKANLIK YAZIYLA UYARDI

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere tüm dünya gibi ülkemiz de bir salgın sürecinden geçmekte ve salgını kontrol altına alabilmek için tüm kurumlarımızla her alanda üstün gayretler sarf edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız da bu olağan üstü duruma uygun olarak tedbirler almış ve Türk yükseköğretiminin sağlıklı şekilde yürütülmesi için dinamik bir çalışma içinde olmuştur.

Ancak, Yükseköğretim Kurulunun son dönemdeki açıklamalarına göre, üniversitelerin dönem sonu sınavlarının biçimi konusunda kendi kararlarını verebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu durum yüz yüze sınav yapılmasına da imkân tanımaktadır. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler, bu dönemde kişilerin toplu hareketine ve bir araya gelmelerine yol açacak faaliyetlere meydan verilmemesi yönündedir.

Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir.

Konunun hassasiyetine binaen, Yükseköğretim Kurulunun öğrencilerin toplu olarak bir araya gelmesine yol açabilecek uygulamalara fırsat verilmemesi yönünde karar alarak yükseköğretim kurumlarını gecikmeden bilgilendirmesi hususunda; Keyfiyeti ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:39
  • Evlat nöbetinde 252'nci gün geride kaldı12 Mayıs 2020 Salı 09:39
  • TBB Avukatlık Kanunu tartışmalarıyla ilgili barolardan görüş istedi12 Mayıs 2020 Salı 09:37
  • Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı 12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • 'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • İBB'nin 'otobüsteki doluluk' oranına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik12 Mayıs 2020 Salı 09:35
  • İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor12 Mayıs 2020 Salı 09:34
  • Batman'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi12 Mayıs 2020 Salı 09:31
  • 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı12 Mayıs 2020 Salı 09:31
  • Kocaeli'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür12 Mayıs 2020 Salı 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti