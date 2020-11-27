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Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri 1-7 Aralık'ta yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri 1-7 Aralık'ta yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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