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Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi

DİYARBAKIR'da, 'Sanat Sokakta' projesi kapsamında koronavirüsle yaptıkları mücadele nedeniyle sağlık çalışanları kentin duvarlarına resmedildi. Programa katılan Vali Münir Karaloğlu da resme, son dokunuşu yaptı.
Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Sanat Sokakta' projesi kapsamında 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' sloganıyla koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Diyarbakır'daki duvarlara resmedildi. Resim çalışmasının yapıldığı merkez Yenişehir ilçesindeki Fiskaya Caddesi'ne gelen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sanatçılar tarafında çizilen resme son dokunuşu yaptı. Vali Karaloğlu, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının önemine değinerek, sağlık çalışanlarının kahramanlık örneği sergilendiğini söyledi.

Koronavirüse yönelik uyarılarını da sürdüren Vali Karaloğlu, "Sağlık çalışanlarına yapacağımız en büyük iyilik alınan tedbirlere harfiyen uymaktır. Yüklerini hafifleterek, en büyük iyiliği kurallara uyarak yapmış oluruz. Alınan yeni kararlar kapsamında Diyarbakır'da tedbirleri sıkılaştırdık. Diyarbakır'da asıl sıkıntılı dönemi Temmuz ve Ağustos ayında geçirdik. Son 2 haftadır sabit gidiyoruz. Ama bu, diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın Diyarbakır'a ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Biz kurallara uyarsak bu süreci daha sağlıklı yürütebiliriz. Hasta sayımız, yoğun bakım hasta sayımız, entübe hasta sayımız maalesef artıyor. Bütün gayretimiz ve çabamız sağlık sistemini ayakta tutmak. Eğer sağlık sistemini ayakta tutamazsak o zaman büyük sorunu yaşamış olacağız" dedi.

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