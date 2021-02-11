Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşı uygulaması başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, bugün sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.

70 yaş ve üzeri de aşılanıyor

Ayrıca, bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

Aşılama takvimi doğrultusunda, yarından itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Süreç, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda yürütülecek

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Aşılama için randevu alınacak

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.

"Bütün sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte halkımızdan da destek bekliyoruz"

Aşının ilk dozunu 14 Ocak'ta yaptıran sağlık çalışanlarından Ankara Şehir Hastanesinde acil tıp teknisyeni olan Filiz Karslı, salgınla mücadelede ön cephede yer alan meslek grubunda olduklarını belirterek, "Bu sebeple şu an aşının ikinci dozunu olmaya geldik. Bütün sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte halkımızdan da destek bekliyoruz." diye konuştu.

Salgın bitene kadar kurallara uyulmasını istediklerini dile getiren Karslı, herkese geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastanede anestezi asistanı olarak çalışan Dr. Fatih Üngör de ikinci doz aşısını olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Pandeminin ilk gününden beri özveriyle çalışan hocalarımıza, uzmanlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.

Aşı uygulaması sonra herhangi bir yan etki ile karşılaşmadığını vurgulayan Üngör, bu sürecin de sıkıntısız atlatılmasını istediğini belirtti.

"Herkese Allah sağlık, sıhhat versin"

Bugün sisteme tanımlanarak aşı hakkı elde eden 70 yaş üstü vatandaşlardan CoronaVac aşısının ilk dozunu olmaya geldiğini söyleyen Niyazi Keçeci, "İnşallah iyi olur, öyle ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı olan 73 yaşındaki Hanife Çardak da "Herkese Allah sağlık, sıhhat versin, iyiyim." diye konuştu.