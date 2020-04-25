Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Antalya'da sağlık çalışanları, ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı. Çalışanlardan Yasemin Karataş, "İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruz" dedi.

Ramazan ayının ilk gününde görev başında olan sağlık çalışanları, oruçlarını hastanelerde açtı. Pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, iftar saatine yakın görev yerlerinden nöbetleşe ayrılarak yemekhaneye gelip sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizayn edilen yemekhanede kendileri için hazırlanan yemekleri alarak masalara oturan sağlıkçılar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanı Yasemin Karataş, "Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayına merhaba dedik ancak bizim için çok bir şey değişmedi. Zaten sağlık çalışanları olarak bayramları, iftarları hastanelerde görev başında geçirmeye alışığız. Bu durumdan şikayetçi de değiliz. İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruz" dedi.

Maske ve ekipmanlarıyla yemekhaneye gelen sağlık çalışanları, yemeklerinin ardından çıkarttıkları ekipmanlarını takarak görevlerine döndü.

ANKARA ŞEHİR HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞANLARDA İLK İFTARI GÖREV BAŞINDA YAPTI

Ankara Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.

İftar için hastane yemekhanesine gelen sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Yemeklerini alan sağlıkçılar, yine sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalarda ikişerli oturdu ve birlikte iftar yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi İdari Amiri Ferhat Şahin Kaya, yaptığı açıklamada, personelin yemek alırken ve yerken sosyal mesafe kuralına uyabilmesi için yemekhaneyi düzenlediklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Şu anda hijyen ve sanitasyon kurallarımız en üst seviyede. Yemekhaneye gelemeyen yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanede görevli personelimize yemekleri kuryeler aracılığıyla gönderiliyor. Yemek çeşidimizi ramazan ayında beşe çıkarttık. Yemekhanemiz hem iftar hem de sahurda personelimize hizmet veriyor."