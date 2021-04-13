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Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı

Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, ramazanın ilk sahurunu da görev başında yaptı.
Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı

Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Bir yılı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden 112 Acil Servis çalışanları da ilk sahur heyecanını ailelerinden uzak, görev başında yaşadı. Antalya'daki Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları da ilk sahurlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı. İstasyonda yiyeceklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, sahurun ardından çıkan görev için istasyondan ayrıldı.

 

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