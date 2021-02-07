Sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İncirli Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek burada görev yapan aile hekimi, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlıkçılarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylarca görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz.” dedi.

“TMM KURALLARINI GEVŞETMEYELİM”

İncirli Aile Sağlığı Merkezine gerçekleştirdiği ziyaretinde aşılama süreciyle ilgili bilgiler de alan Başkan Altınok, “Kovid-19 vakasına karşı cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Onların emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Bu anlamda temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.

KOLONYA VE DEZENFEKTAN DAĞITTI

Altınok, Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan sağlık çalışanlarına ve burada bulunan hastalara dağıtarak ziyaretini tamamladı.