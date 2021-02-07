  • BIST 1.527
  • Altın 411,920
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İncirli Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek burada görev yapan aile hekimi, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi. 
Sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlıkçılarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylarca görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz.” dedi. 

dsa_5731.jpg

“TMM KURALLARINI GEVŞETMEYELİM”
İncirli Aile Sağlığı Merkezine gerçekleştirdiği ziyaretinde aşılama süreciyle ilgili bilgiler de alan Başkan Altınok, “Kovid-19 vakasına karşı cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Onların emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Bu anlamda temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız.” ifadelerini kullandı. 

dsa_5726-001.jpg

KOLONYA VE DEZENFEKTAN DAĞITTI
Altınok, Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan sağlık çalışanlarına ve burada bulunan hastalara dağıtarak ziyaretini tamamladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haşere avcıları iş başında08 Şubat 2021 Pazartesi 00:15
  • Filyasyon ekipleri, yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor06 Şubat 2021 Cumartesi 03:30
  • Cami inşasına destek için başladığı ekmek yapımı gelir kapısı oldu06 Şubat 2021 Cumartesi 01:30
  • 7 yaşında pullarla başlayan koleksiyon merakı 64 yıldır sürüyor06 Şubat 2021 Cumartesi 00:45
  • Siteler'den KOSGEB başkanına ziyaret05 Şubat 2021 Cuma 04:33
  • Aktaş'ta dönüşüm başladı05 Şubat 2021 Cuma 03:31
  • ASKİ, Gölbaşılı muhtarları ağırladı05 Şubat 2021 Cuma 02:30
  • İnleyen Nağmeler Mamak’ta05 Şubat 2021 Cuma 00:37
  • Müteahhitlerden o uygulamaya tam destek geldi05 Şubat 2021 Cuma 00:36
  • Başkan Yaşar’dan GİMAT esnafına moral ziyareti05 Şubat 2021 Cuma 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti