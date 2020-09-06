  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Sağlık çalışanlarına ek ödeme! Bakan Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmasıyla ilgili olarak "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.
Sağlık çalışanlarına ek ödeme! Bakan Koca'dan önemli açıklama

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.

3 AY EK ÖDEME

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaray'a, metroya binen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, gözlemlerini DHA'ya anlattı04 Eylül 2020 Cuma 10:59
  • Bakan Koca ''İstanbul'u geçti'' demişti! Ankara'da koronavirüs nasıl bu kadar çok yayıldı?04 Eylül 2020 Cuma 10:26
  • Lyme hastalığı tedavi sonrası sendroma dönüşebilir03 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Türkiye'de en itibarlı meslek doktorluk02 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
  • Prof. Dr. Ceyhan tarih verdi ve uyardı: Mutasyon gerçekleşmezse...02 Eylül 2020 Çarşamba 10:23
  • Çörçil (Churchill) Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları nelerdir? Pratik Çörçil Tarifi...01 Eylül 2020 Salı 13:54
  • ABD’de koronavirüsle birlikte online psikoterapi seanslarında artış31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:55
  • Ve Türkiye başardı! Grip ve koronavirüsü ayırt eden test kiti geliştirildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:37
  • 'Kışın kapalı alanlardaki bağıl nem oranı düştüğü için salgın riski 5 kat artacak'30 Ağustos 2020 Pazar 10:43
  • Koronadan doktor ölümleriyle tedirgin olan sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor30 Ağustos 2020 Pazar 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti