  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması

Sağlık Bakanlığı, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında sağlık personelinin görevine ilişkin, valiliklere yazı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup, sağlık kuruluşlarında çalışan bu personelin kuruluşlarından ayrılışları ile ilgili düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Pandemi süreci kapsamında, bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan, çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır' kararı alınmıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe de yakalandı28 Mart 2020 Cumartesi 07:00
  • Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı28 Mart 2020 Cumartesi 06:59
  • THY iç hat seferlerini sınırlandırdı28 Mart 2020 Cumartesi 06:56
  • İbn-i Sina’dan virüs tasviri: ‘Küçük yaratıklar’28 Mart 2020 Cumartesi 06:56
  • İsrail koronavirüs için orduyu devreye soktu28 Mart 2020 Cumartesi 06:55
  • KKTC'den getirilen 450 kişi Niğde'de yurda yerleştirildi28 Mart 2020 Cumartesi 06:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı27 Mart 2020 Cuma 22:12
  • İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de şu anda hayat yüzde 80 durmuş durumda27 Mart 2020 Cuma 20:00
  • Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması27 Mart 2020 Cuma 18:27
  • Belçika'da bir kediye koronavirüs teşhisi konuldu27 Mart 2020 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti