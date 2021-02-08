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Sağlık çalışanlarına saldırıya 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'koronavirüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırıp 3 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Sağlık çalışanlarına saldırıya 4 gözaltı

Çıksorut Mahallesi'ndeki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali K.(71), dün hayatını kaybetti. Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nın ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunu kabul edilmemesi üzerine taşkınlık çıkarmaya başladı. Yaşanan arbedede 3 sağlık görevlisini hafif yaralayan kalabalık, etrafa da zarar verdi.

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, yaralanan 1'i hemşire 3 hastane görevlisi darp raporu alıp polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası incelemesinin ardından sağlık görevlilerini yaralayan ve etrafa zarar veren 4 kişinin kimliği belirlendi. İsmi açıklanmayan 4 kişi, bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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