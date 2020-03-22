Sağlık çalışanlarına turşulu destek

Çubuk Belediyesi, korona virüsle mücadelede çalışmalarını aralıksız yürüten fedakar sağlık çalışanlarına, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen ilçeye özgü turşu suyunun yanı sıra baklava ikramında bulundu.

Çubuk Belediyesi, dünyaya hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, ilçeye özgü ürünlerden olan turşu suyu ve baklava ikramında bulundu.

MORAL VE DESTEK ZİYARETİ

Korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren ilçedeki sağlık çalışanlarına Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Kılıç, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla ziyareti sırasında ilçedeki sağlık çalışanlarına bağışıklı sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu suyunun yanı sıra baklava ikram etti. Sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla devam eden alkışlı desteğin ardından gelen bu jest karşısında Çubuk Belediyesi’ne teşekkür etti.

VEFA BORCUMUZ VAR

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, ölümcül korona virüsle mücadelede en büyük yükün sağlık çalışanlarında olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Tüm sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatıyla onların bu gayretlerini takdir etmek ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan alkış kampanyasına biz de ikramlarımızla destek vermek istedik."

HEPİNİZİN YANINDAYIZ

Ayrıca Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş ve belediye çalışanları ilçedeki devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına bir kez daha alkışlı destekte bulundu. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette konuşma yapan Başkan Demirbaş, “Sağlık çalışanlarımız olarak sizler büyük özveri ile mesai mefhumu göstermeden çalışmaktasınız. Fedakarca çalışıyor, ailenizden, eşinizden çocuklarınızdan fedakarlık gösteriyorsunuz. Sizlere dua ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinizin yanındayız” dedi.



OSMAN AKDOĞAN-/İLKSAYFA