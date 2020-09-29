  • BIST 1.123
  • Altın 476,345
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 28 °C
»

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı

Diyarbakır'da Tüm Sağlık İş Sendikası, Tüm İş Konfederasyonu, Huzur Sağlık Sen, Şehit Gazi-Sen Sağlık ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri önünde bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Tüm Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Cihan Okçu, koronavirüs salgınıyla mücadelenin yalnızca sağlık çalışanlarıyla yeterli olmadığını ve herkese görev düştüğünü söyledi. Sağlık çalışanlarının fedakarlık karşısında görmüş oldukları şiddetti kınadıklarını söyleyen Okçu, "Sağlık emekçilerimizin bu fedakarlığı karşısında son zamanlarda görmüş olduğu şiddet ise bizleri hayrete düşürmektedir. Bu bağlamda; Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerimize yapılan şiddet eylemine karşı yine yasalar ve önlemler sağlıkçılarımızı korumaya yetmemiş, sağlık emekçilerimiz kendi imkanları dahilinde kurdukları barikat sayesinde şiddet eyleminden kendilerini muhafaza etmişlerdir. Keza yine bir sağlık emekçimizin maskesini takmayan bir vatandaşı uyarması üzerine gözünü kaybedecek noktaya gelmesi, sağlıkta şiddetin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Bizler sağlık sendikaları olarak şiddetin her türlüsünü esefle kınıyoruz" dedi.

Okçu, Cumhurbaşkanlığı'nın esnek çalışma genelgesiyle hastaneye geliş gidişlerin minimize edilmesine olanak verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Dicle Üniversitesi Hastane Yönetim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesinin aksine karar alarak, çalışanlar arasında eşit uygulama ilkesinin ihlal edildiğini, bunun düzeltilmesini talep ettiklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız29 Eylül 2020 Salı 16:49
  • Ermenistan'dan Türkiye'ye yeni iftira29 Eylül 2020 Salı 16:19
  • Ermenistan'dan S-300 hamlesi29 Eylül 2020 Salı 16:18
  • Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı29 Eylül 2020 Salı 16:01
  • Botoks sonrası ölümde şoke eden iddia29 Eylül 2020 Salı 15:59
  • Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü29 Eylül 2020 Salı 15:58
  • Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü29 Eylül 2020 Salı 15:57
  • Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu29 Eylül 2020 Salı 15:54
  • 'Hem Lozan hem Paris Anlaşması'na aykırı olarak Oniki Ada silahlandırıyor'29 Eylül 2020 Salı 15:53
  • Kuveyt, Emir’in ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı29 Eylül 2020 Salı 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti