Sağlık Çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne Tam Not 

Başkent’in su ihtiyacının yüzde 97’sini karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni sağlık çalışanları ziyaret etti. Sağlık çalışanları, “Ankara’nın şebeke suyuna olan güvenimiz arttı” dedi.

Ankara’yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, metropol ilçelerin içme suyu ihtiyacının yüzde 97’sini karşılarken, yüzde 3’lük kısım ise Pursaklar Arıtma Tesisi’nden sağlanıyor.



SON ZİYARETÇİLER SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Hafta için her gün 10.00-17.00 saatleri arasında randevu usulü ziyarete açık olan tesisi son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz başkanlığındaki Tıp Fakültesi Anabilim Dalı öğrencileri, asistanlar ile hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencileri ziyaret etti.

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali’nin eşlik ettiği sağlık çalışanları, 2019 ve 2020 yıllarında arıtma performansı artırılan tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı. Tesis ile ilgili hazırlanan animasyon filmi de izleyen sağlık çalışanları, yapısal ve işletmeye yönelik revizyon çalışmaları, arıtma kimyasallarının yerinde üretimi, barajlarda yapılan alg kontrol çalışmaları, durultucu, harmanlama ve kimya ünitelerini de yakından inceledi.

TESİSTE ŞEHİR ŞEBEKE SİSTEMİ ONLİNE TAKİP EDİLİYOR

Şehir şebeke sisteminin online sistem ile düzenli şekilde kontrol edildiğini anlatan Kali, “Başkent’in suyu, kendi laboratuvarlarımız, akredite olduğumuz laboratuvar ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere 3 aşamalı analizden geçiriliyor. 3 yıldır tek bir numunemiz bile uygunsuz çıkmadı. Halkımızın yanı sıra bu işin uzmanı olan kişilerin de tesisimizi incelemelerini sağlıyor, görüşlerini dikkate alıyoruz” dedi.

İçme suyunun sağlıklı ve güvenli olmasının halk sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz da, “Musluğumuzdan akan su nasıl arıtılıyor, şehre nasıl dağıtılıyor bunları yerinde gözlemlemiş olduk. Sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlığın olmazsa olmazlarından. Gördük ki Ankara’nın suyu oldukça iyi bir şekilde arıtılarak şehre dağıtılıyor. Teknolojik yenilenmelerin de yapıldığı tesisin ilerleme kaydettiğini gördük” diye konuştu.

Başasistan Dr. Mustafa Enes Özden ise “Gezi bizim açımızdan çok faydalı oldu. Derslerde teoride gördüğümüz su arıtım tesisinin nasıl çalıştığını burada canlı olarak da görmüş olduk. İçimiz rahatladı tesisin güvenilirliğini gördükten sonra” değerlendirmesinde bulundu.

APARTMANLARDAKİ SU DEPOLARI VE BORULARI SORUNU

Dr. Dilek Yıldırım Pak aldıkları halk sağlığı derslerini sahada uygulamalı olarak daha da pekiştirdiklerini belirterek, “Belediyenin sorumluluğu suyun oturduğumuz binanın kapısına gelene kadar. Bu konuda hiçbir şekilde tereddütümüz olmaması gerektiğini tesisi gezdikten sonra görmüş olduk. Evlerde zaman zaman musluklarımızdan akan suda istemediğimiz görüntüler olabiliyor ama bugün kesinlikle bunu anlamış oldum ki bu tamamen bizim apartmanlarımızın su depoları ve borularıyla ilgili. Yani Ankara’nın içme suyunda kesinlikle belediyenin bir eksikliği, yanlışı yok. Bu konuda farkındalığımız artmış oldu” sözleriyle düşüncelerini söyledi.

Barajlardan gelen ham suyun işleme tabi tutulduğu İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin, Başkent’in 2070 yılına kadar içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Birinci ve ikinci etaptan sonra üçüncü etapta yenileme çalışmalarına başlanılan tesiste, yapım ihalesine çıkılan dördüncü etabın da yakın bir gelecekte inşa edilmesi hedefleniyor.