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Sağlık çalışanlarından moral dansı

Sağlık çalışanlarından moral dansı
Malatya'da, özel hastanenin yoğun bakımında görevli sağlık çalışanları, dans ederek, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi. Sağlık personelinin dans ederek, kamera önüne geldiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor. Malatya'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde görevli personel, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti. Yoğun bakım odasından tek tek sıra halinde dans ederek, koridordaki kameranın önüne, özel kıyafetleriyle gelen sağlıkçıların bu anları, Dr. Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı. 

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