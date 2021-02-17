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Sağlık çalışanlarının darbedilmesine ilişkin davada karar

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2014 yılında anneleri vefat eden aile üyelerinin hastaneye taş ve sopalarla saldırıp bir doktoru yaraladıkları iddialarına ilişkin açılan dava karara bağ
Sağlık çalışanlarının darbedilmesine ilişkin davada karar

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada başka suçtan hükümlü Faysal K, hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Son savunmasını yapan sanık Faysal K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sözlü veya fiili bir eylemim olmamıştır. Hem annemizi öldürdüler hem de hakaret edip bizden şikayetçi oldular" dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet K, Cengiz K, Faysal K. ve olay tarihinden 18 yaşından küçük olan D.K'nın, hastalanan annelerini, 6 Ekim 2014'te saat 22.00 civarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdükleri belirtildi.

Hastanın sabaha doğru özel bir hastaneye sevk edildiği anlatılan mütalaada, sanıkların annelerinin hastalığı nedeniyle vefat ettiği ifade edildi.

Sanık ve yakınlarının annelerinin vefatından Okmeydanı Hastanesi çalışanlarını sorumlu tuttukları belirtilen mütalaada, vefat haberi üzerine söz konusu hastaneye giden sanıkların "Mehmet Taylan Koçer isimli doktoru getireceksiniz. Başhekimi istiyoruz. Doktorun infazını gerçekleştireceğiz. Buraya getirmezseniz burayı yerle bir ederiz" şeklinde sözler sarf ettikleri kaydedildi.

Mütalaada, hastane görevlilerine küfür eden sanıkların ellerinde bulunan soplarla hastanedeki eşyalara zarar verdikleri anlatıldı.

Mütalaada, yaşanan kargaşa üzerine hastane polisiyle emniyet güçlerinin olay yerine geldiği ifade edilerek, sanıkların olayı engellemeye çalışan polislere de taş ve sopalarla karşı koydukları ve olay yerindeki sağlık personellerine fiilli saldırıda bulundukları belirtildi.

Mütalaada sanıkların "birden fazla kişiyle birlikte kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için silahla direnme", "hakaret", "mala zarar verme" ve "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Karar
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet K, Cengiz K. ve Faysal K.'yı "birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve doktor Mehmet Taylan Koçer'e yönelik "kasten yaralama" suçlarından sekizer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Cengiz K. ve Faysal K'nın "kamu malına zarar vermek" suçundan beraatlerine hükmeden heyet, sanık Mehmet K'nın ise aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay tarihide 18 yaşından küçük olan sanık D. K'ya "birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verilmesini kararlaştıran heyet, bu sanığa ayrıca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 16 gün ve "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

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