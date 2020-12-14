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Sağlık filosu genişledi

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere sağlık alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hasta, doğum yapan, yatalak ya da diyaliz hastalarına hizmet veren hasta nakil ve diyaliz araç filosunu genişletti.
Sağlık filosu genişledi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2020 yılının 11 ayında doğum yapan, yatalak ve diyaliz hastası 35 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti sağladı.

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Başkent’te hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tabiriyle ‘Başkent’te her canlı değerlidir’. İnsan sağlığı, insan hayatı da bizim için en değerlidir. Sosyal belediyeciliğin amacı hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır” dedi. 

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HASTA NAKİL ARAÇ SAYISI 20’YE, DİYALİZ ARAÇ SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Sağlık İşleri  Daire Başkanlığı ekiplerinin Ankaralılara daha hızlı hizmet verebilmek için 7/24 çalıştığını söyleyen Aslan, şu bilgileri verdi:
“Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin en zor anlarında onların yanında oluyoruz. İhtiyacı olan hastalarımızı mavi şeritli ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına yetiştiriyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için araç filomuza 6 hasta nakil aracı olmak üzere 4 yeni diyaliz aracı daha ekledik. Böylece hasta nakil araç sayımız 20’ye, diyaliz araç sayımız 12’ye çıkmış oldu. Güçlenen filomuzla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize titizlikle hizmet vermekten gurur duyacağız.” 

Başkentliler, hasta nakil ya da diyaliz ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesinin ALO 188 hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. 

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