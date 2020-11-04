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Sağlık kontrolüne getirildiği hastanede cam kapıyı tekmeledi

Antalya'nın Finike ilçesinde gürültü nedeniyle eve gelen polise direnince gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin cam kapısını tekmeledi.
Sağlık kontrolüne getirildiği hastanede cam kapıyı tekmeledi

Finike'de dün akşam saatlerinde bir evden gelen gürültü üzerine komşular polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, içerideki iki kişiyi önce uyardı. İddiaya göre evdekilerden biri polisin uyarısını dikkate almayıp, direndi. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren kimliği belirsiz kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'da oturan ve Finike'deki arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen kişi, sağlık kontrolü için saat 19.30 sıralarında Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servis girişinde şüpheli, cam kapıyı tekmelemeye başladı. Polis, şüpheliyi etkisiz hale getirirken, tekmelenen cam kapıda ise hasar oluştu. Olaya şahit olan sağlık çalışanları ise korku dolu anlar yaşadı.

Şüphelinin cam kapıyı tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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