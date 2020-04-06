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Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.
Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. 

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

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