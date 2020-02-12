  • BIST 120.657
  • Altın 304,051
  • Dolar 6,0362
  • Euro 6,5892
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
SON DAKİKAABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma
» »

Sağlık ocağında tokat kamerada

Sağlık ocağında tokat kamerada
Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Jeffrey İdlib için Ankara'da!
Jeffrey İdlib için Ankara'da!
İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Bu görüntüler tepki çekmişti... Karar açıklandı!
Bu görüntüler tepki çekmişti... Karar açıklandı!
Teröristlerden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan kız Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Teröristlerden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan kız Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son Eklenen Videolar
Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken anons
Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken anons
Uçağın pistten çıkma anı kamerada
Uçağın pistten çıkma anı kamerada
Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi
TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi
Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi
Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti