Sağlık personeline 'RUHSAD' desteği

'RUHSAD' isimli uygulamadan tüm devlet/vakıf ve özel hastanelerde görevli sağlık personelleri pandemi sürecinde faydalanabilecek.
Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, COVID-19 sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personelin; kendisi ve çocukları için gönüllü erişkin ve çoçuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı olacak.
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