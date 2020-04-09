Sağlık personeline 'RUHSAD' desteği

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine, sağlık personellerinin pandemi sürecinde uzman psikiyatristler ile görüntülü görüşebileceği bir mobil uygulama geliştirildi.

'RUHSAD' isimli uygulamadan tüm devlet/vakıf ve özel hastanelerde görevli sağlık personelleri pandemi sürecinde faydalanabilecek.

Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, COVID-19 sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personelin; kendisi ve çocukları için gönüllü erişkin ve çoçuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı olacak.