  • BIST 94.722
  • Altın 360,611
  • Dolar 6,7635
  • Euro 7,3549
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Sağlık personeline 'RUHSAD' desteği

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine, sağlık personellerinin pandemi sürecinde uzman psikiyatristler ile görüntülü görüşebileceği bir mobil uygulama geliştirildi.
Sağlık personeline 'RUHSAD' desteği

'RUHSAD' isimli uygulamadan tüm devlet/vakıf ve özel hastanelerde görevli sağlık personelleri pandemi sürecinde faydalanabilecek. 

Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, COVID-19 sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personelin; kendisi ve çocukları için gönüllü erişkin ve çoçuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İyi ki sigarayı bırakmışım"09 Nisan 2020 Perşembe 09:52
  • PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı09 Nisan 2020 Perşembe 09:51
  • Küresel ticaret dip yapabilir09 Nisan 2020 Perşembe 09:48
  • ABD'de koronavirüs anketi09 Nisan 2020 Perşembe 09:47
  • İsveç: Antikor testlerine başlayacağız09 Nisan 2020 Perşembe 09:45
  • İspanya: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı09 Nisan 2020 Perşembe 09:44
  • Çankırı, Kırşehir ve Mardin'de bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı09 Nisan 2020 Perşembe 09:43
  • Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması değerlendiriliyor09 Nisan 2020 Perşembe 09:42
  • Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı09 Nisan 2020 Perşembe 09:41
  • ABD Türkiye'den yardım istedi09 Nisan 2020 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti