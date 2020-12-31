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Sağlık personeliyle tartışıp kuru sıkı tabancayla ambulansa ateş açtı

Polis çağıran sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulansa kuru sıkı tabanca ile 7 kez ateş açarak büyük korku yaşamalarına neden olan İ.E.E., gözaltına alındı.
Sağlık personeliyle tartışıp kuru sıkı tabancayla ambulansa ateş açtı

Olay, saat 21.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Sağlık ekibi, 82 yaşındaki hastaya müdahale etmek için belirtilen adrese gitti. Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında bilgi almaya çalıştı. Ancak bu sırada hastanın İ.E.E. isimli bir yakını 112 Acil Sağlık personelleriyle sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polise haber vererek ambulansın içinde beklemeye başladı. Bu duruma sinirlenen İ.E.E. kuru sıkı tabanca ile ambulansa ateş açtı. Sağlık personeli ambulansla olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek İ.E.E.'den şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.E.E.'yi gözaltına aldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, 7 adet kuru sıkı tabanca mermisi buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Hasta kadın ise 112 Komuta Merkezi tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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