Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, zamların bütün sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi

Sağlık Sen Başkanı Semih Durmuş hekimlere yapılan zam kararına tepki gösterdi.

Durmuş, zam kararının sadece hekimleri kapsamaması gerektiğini söyleyerek, “Bu karar 1 milyon sağlık çalışanını da kapsamalı. Ayrımı kabul etmiyoruz. Bu yanlış ivedilikle düzeltilmelidir” dedi.

Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık Sen Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş hekimlere yapılan 2 bin 500 ve 5 bin liralık zammı yerinde bulduklarını, ancak kararının 1 milyon sağlık çalışanı kapsayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. “Sağlık çalışanları arasındaki ayrımı asla kabul etmiyoruz” diyen Durmuş, “Bu karar, yeni sorunlara yol açacaktır, iş barışını bozacaktır, hizmet sunumunu aksatacaktır. Bu yanlış ivedilikle düzeltilmelidir” dedi.

2 BİN 500 İLA 5 BİN LİRA ZAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği, doktorlara maaş artışlarına dair düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Yapılan düzenleme ile pratisyen, uzman ve diş hekimlerine 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında zam uygulama kararı alındı.

1 MİLYON ÇALIŞANI KAPSAMALIDIR

Konu hakkında bir açıklama yapan Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, alınan karara tepki gösterdi. Durmuş, kararın daha kapsayıcı olmasını, sadece hekimleri kapsamaması gerektiğini kaydetti.

AYRIMI KABUL ETMİYORUZ

“Sağlık çalışanları arasındaki ayrımı asla kabul etmiyoruz” diyen Durmuş, “Uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 5 bin ve 2 bin 500 liralık zammı yerinde buluyoruz ancak yapılacak olan zamdan bütün sağlık çalışanları faydalanmalıdır. Bu yanlış ivedilikle düzeltilmelidir” dedi.

İŞ BARIŞINI BOZACAKTIR

Bakanlığın aldığı kararın yanlış olduğunu söyleyen Durmuş, “Tarih tekerrür ediyor ve Sağlık Bakanlığı masa başı düzenlemeyle bir defa daha yanlışa yöneliyor. Bugün açıklanan zam açıklaması 1 milyon sağlık çalışanını kapsamadığı için yeni sorunlara yol açacaktır, iş barışını bozacaktır, hizmet sunumunu aksatacaktır” ifadelerini kullandı.

BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİDİR

“Bakanlık, derhal bu yanlıştan geri dönmelidir” diyen Durmuş, “Düzenleme, 1 milyon sağlık çalışanını kapsayacak şekilde hak ve hakkaniyet esasıyla yeniden ele alınmalıdır” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Sağlık çalışanları da alınan karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Alınan kararın yanlış olduğunu belirten sağlık çalışanları, yaklaşık 300 bin tweet atarak, zam kararının 1 milyon sağlık çalışanını da kapsaması gerektiğini söyledi.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA