Sağlık Sen başkanlarına yüzde 85 zam iddiası doğru mu?

Sağlık Sen yönetiminin maaşlarına yüzde 85 oranında zam yaptığı iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak edilirken, sendika açıklama yapmaya hazırlanıyor. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Sen Genel Merkezi'nde...

Kamuda sağlık iş kolunda yetkili sendika olan Sağlık Sen yönetiminin, bütçesi üye aidatlarından oluşan sendikadan aldıkları maaşlara yüzde 85 zam yaptıkları ileri sürüldü.

Muhalif haber sitelerinde çıkan iddiaların doğru olup olmadığı sorgulanırken, Sağlık Sen Yönetim Kurulu ’nun bugün önce bir toplantı gerçekleştirip, ardından konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. Sendika genel merkezinden edindiğimiz ilk izlenimlere göre, iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İddialara göre, zam 27 Temmuz’daki kongrede yapılan tüzük değişikliği ile gerçekleşti. Zamla birlikte Sağlık Sen Başkanı maaşının 26 bin TL’ye, şube başkanlarının maaşlarının 14 bin TL’ye (10 bin TL diyenler de var) yükseltildiği ileri sürülüyor. Sözkonusu haberler, "toplu sözleşme görüşmelerinde memura yüzde 4 zam yapılırken, yetkili sendika temsilcilerinin kendi maaşlarına yüzde 85 zam yaptığı" vurgusuyla aktarılıyor.

Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanlarının, iddiaların doğru olup olmadığını merak ettiği ve yönetimden açıklama beklediği ifade ediliyor.

Nitekim haberler üzerine Sağlık Sen yönetiminin bir toplantı gerçekleştirip, ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Şimdi gözler Sağlık Sen yönetimine çevrilmiş durumda.

Semih Durmuş başkanlığındaki yönetimin, iddialara açıklık getirmesi bekleniyor.

