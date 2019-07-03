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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'tan 'kamuda eşitlik' talebi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, tüm kamu çalışanlarının özlük hakları itibariyle eşdeğer statüde olmasını önererek, “Örneğin bir hemşire kamu hizmeti sunuyorsa 4A, 4B, 4C, 4D… gibi ayrımlar doğru değil. Burada temel bir standart belirlenmeli” dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'tan 'kamuda eşitlik' talebi

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, muhabirimizin de içerisinde bulunduğu basın mensuplarıyla Çankaya’daki bir otelde bir araya gelerek sendikal çalışmalar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  

TOPLU SÖZLEŞME GÜCÜNÜ KULLANACAĞIZ

Sağlık-Sen’in 250 bin üyesiyle, kendi hizmet kolunda Türkiye’nin en büyük sendikası olduklarını belirten Başkan Durmuş, 2009’dan beri toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika olduklarını kaydetti. Önümüzdeki ay toplu sözleşme masasına oturacaklarını açıklayan Başkan Durmuş, “Önümüzde 3,5 milyon memuru ilgilendiren önemli bir toplu sözleşme süreci var. Bizler de Sağlık-Sen olarak 600 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına masada olacağız. Teşkilatımızdan ve çalışanlardan aldığımız toplu sözleşme gücünü, yetkili sendika olarak etkin bir biçimde kullanmaya kararlıyız. Oluşturduğumuz komisyon ve kurullarla, Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talep ve beklentilerini değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp, talepleri etkin bir şekilde toplu sözleşme masasına götüreceğiz” dedi. 

ŞİDDETİ DOĞURAN UNSURLAR ORTADAN KALDIRILMALI 

Başkan Durmuş, sağlıktaki şiddet olaylarına ilişkin ise “Her gün birkaç yerde sağlık çalışanına yönelik şiddet vakaları haber konusu olmaktadır. En son Mardin’de bir doktor arkadaşımıza yanında eşi ve çocuğu varken arkadan yolun ortasında hunharca bir saldırı yapıldı. Şiddetin sebebi ne olursa olsun makul görülmesi asla mümkün değildir. Şiddetle mücadele edilecekse, şiddeti doğuran unsurların ortadan kaldırılması çok büyük bir önem arz etmektedir.

Toplumsal duyarlılığın artırılması ve şiddeti ortadan kaldıracak unsurların ortadan kaldırılması hepimizin ortak başarısı olarak tarihe geçmelidir” diye konuştu. 

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SAĞLIKTA İSTİHDAM ŞART 

Sağlıkta istihdamın yetersiz olduğunu da belirten Başkan Durmuş, “Sağlık çalışanı istihdamı, öncelikli olarak artırılmalıdır. Buna bağlı olarak sağlık çalışanlarının iş yaşamları ile aile yaşamlarının uyumlu hale getirilmesi öncelikli konularımız arasındadır. Daha iyi sağlık hizmeti için yeterli düzeyde sağlık çalışanı istihdam edilmelidir” şeklinde konuştu.

TEMEL BİR STANDART OLMALI

TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen 4 + 2’yi 3 + 1’e dönüştüren sözleşmeli personelin çalışması ve süresine yönelik düzenlemeye ilişkin konuşan Başkan Durmuş, “Yapılmış düzenleme tüm sözleşmeli statüde çalışanları kapsamadığı için diğer arkadaşların bu manada bir haksızlığa uğradığına dair genel bir hava oluşuyor. Birine 4+2, birine 4B, birine 4C, birine 4D, birine 4A, birine süreli sözleşmeli derseniz insanlar bunlardan rahatsız oluyorlar. Onun için kamudaki istihdamın özlük hakları itibariyle, ekonomik ve sosyal hakları itibariyle eşdeğer statüde olması gerektiğine inanıyoruz. Yani bir hemşire kamu hizmeti sunuyorsa bunu 4A, 4B, 4C, 4D, 4+2, vekil ebe hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı, 4924 gibi ayrımlar doğru uygulamalar değil, iş barışını ve iş huzurunu bozuyor. Onun için devlet, devlete yakışır bir şekilde bu hizmetleri görüyorken temel bir standart belirlemeli ve ona göre hareket etmeli” sözlerini aktardı. 

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OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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