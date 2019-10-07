Sağlık-Sen'den 'maaşa yüzde 85 zam' iddiasına açıklama

Sağlık-Sen bazı basın yayın kuruluşlarında maaşlarına yüzde 85 zam yaptılar haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sağlık-Sen böyle bir zammın olmadığını, yapılanların maksatlı olduğunu dile getirdi.

Sağlık iş kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan "maaşlarına yüzde 85 zam yaptılar" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sağlık-Sen böyle bir zammın olmadığını, yapılanların maksatlı olduğunu dile getirdi.

İŞTE SAĞLIK-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sendikamızı karalama maksadıyla, çeşitli medya organlarında ve sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki gündeme getirilen iddiaların tamamı; sendikamızı, yöneticilerimizi ve teşkilat mensuplarımızı karalama amaçlı, maksatlı ve yalan haberlerdir.

Haberlere ve yorumlara konu olan iddialar, her hangi bir belgeye dayanmayan, birilerinin masa başında düzmece verilerle hazırlayıp servis ettiği soyut iddialardır.

O nedenle de hiç biri gerçek değildir.

Gerek Sayın Genel Başkanımızın gerekse şube başkanlarımızın maaşlarına atfen yazılan rakamların hiçbiri doğru değildir. Dolayısıyla yüzde 85 zam yapma gibi bir durum asla ve kata doğru değildir. Maaşlar, haberde konu edilen rakamların çok çok altındadır.

'Yeni lüks araç alındı' iddiaları da aynı şekilde asılsızdır. Alınan araçlar ikinci eldir.

Gerçekler bunlardan ibaret olmasına rağmen, iftiraların arkasında yatan nedenleri ve kimler tarafından dillendirildiğini çok iyi biliyoruz.

Amaçları, sendikamızı ve yöneticilerimizi gerek kamuoyunun gerekse teşkilat mensuplarımızın gözünde karalamak, yıpratmak ve itibarsızlaştırmaktır.

Sendikamızda, Mart ayında yapılan kongreyle yeni bir dönem başlamıştır.

Seçilen yeni yönetim olarak, o günden bugüne, dedikodu nevinden yapılan tezviratları, birilerinin küçük hesapları diyerek ciddiye almadık, hep toleranslı davrandık.

Yeni yönetim olarak enerjimizi, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çözümüne adadık.

Bu amaçla oturduğumuz Toplu Sözleşme Masası'nda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını memnun edecek taleplerimizin karşılık bulmaması üzerine Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak sunulan önerilere imza atmadık.

Bunun yanında kararlı mücadelemizi her alanda sürdürdük ve altı ay gibi kısa bir zaman içinde, sahada ter akıtan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzünü güldüren çok önemli kazanımlara imza attık.

Bunlar;

- Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmesi

- Sağlık Bakanlığı'nda 4+2 "süreli sözleşmeli" kapsamında çalışanların, zorunlu hizmet sürelerinin 3+1'e indirilmesi

- Eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A'lı sağlık çalışanlarının boş pozisyonlara kurasız yerleşme hakkı sağlanması

- Üniversite hastanelerinde çalışmakta olup da eşleri mecburi atamaya tabi olanların, eş durumu nedeniyle kurumlar arası geçişlerinin önündeki kadro sınırlamasının kaldırılması

Sağlık-Sen ailesi olarak, bundan sonra da sorunların çözümünün paydaşı olmaya ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Üzüntümüz, bu süreçte, birilerinin istemeyerek de olsa art niyetli kimselerin oyununa alet olmasıdır.

Meşru sınırlar içinde sendikal mücadele ve sendikal eleştiriye sonuna kadar açığız. Ancak yalanla, iftirayla, karalamayla sendikal mücadeleyi itibarsızlaştırmak ve sendikal rekabeti kirletmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz.

Elbette bu iftiraların sahiplerine ve bunlara alet olup yaygınlaştıranlara da mahkemelerde hesap soracağız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU"