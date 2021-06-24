Sağlıkçılar Çocuklarıyla Harekete Geçiyor

Altındağ Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi protokolü imzalandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma ve Altındağ Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı arasında “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi protokolü imzalandı. “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi, Kovid-19 salgınında ailelerinden uzakta yoğun bir şekilde çalışan sağlık personelinin fiziksel aktivitesi azalan çocuklarına sosyalleşebilecekleri hareketli bir yaşam sağlama amacıyla hazırlandı.

AMAÇ SPORLA TANIŞTIRMAK

Proje ile Altındağ ilçesinde ikamet eden veya çalışan, İl Sağlık Müdürlüğü’nde ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin çocuklarını sporla tanıştırmak amaçlanıyor. Ayrıca, sportif yeteneğinin tespiti-analizi-takibi üzerine yapılandırılan eğitim içerikleri ile özgüven kazandırmak, ekrandan uzak bir şekilde sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlamak planlanıyor.

SOSYALLEŞMELERİ SAĞLANACAK

Uzmanlar eşliğinde yapılacak faaliyetler ile motor gelişimlerine destek olmak ve çocuklar spor yaparken aynı zamanda sağlık çalışanlarının da egzersiz yapabileceği alanlar oluşturarak sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanıyor.

EKRAN KARŞISINDAKİ SÜRE AZALTILACAK

Bu kapsamda Altındağ ilçesinde yer alan gençlik merkezlerinde yaş gruplarına uygun olarak açılacak olan satranç, drama jimnastik, taekwondo, masa tenisi, futbol, badminton, okçuluk ve kickboks branşlarında kurs ve faaliyet programları ile gençlerin ekran karşında geçirdikleri süre azaltılarak, hareketli geçirdikleri sürenin artırılması hedefleniyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



