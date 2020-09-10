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Sağlıkçılara aşure ikramı

Yenimahalle Belediyesi pandemi sebebiyle yaklaşık 7 aydır özveriyle gece gündüz risk altında mesai yapan sağlık çalışanlarına tatlı bir jest yaptı.  
Sağlıkçılara aşure ikramı

Virüs sebebiyle bu yıl cadde ve sokaklarda vatandaşlara aşure dağıtımı yapamayan belediye ekipleri, ilçe sınırlarındaki hastanelerde tüm sağlık personellerine aşure ikram ediyor. 

Muharrem ayı dolayısıyla ilk olarak Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Yenimahalle Belediyesi Aşevi ekipleri, hijyen şartlarda, özenle hazırlanarak porsiyonluk olarak paketledikleri aşureleri hastane yemekhanesinde tek tek dağıttı. 

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Hafta boyunca ilçedeki tüm devlet hastaneleri ve özel hastaneleri ziyaret edecek olan belediye çalışanları, doktorundan hemşiresine, sağlık teknisyeninden, kat hizmetlilerine kadar tüm personellere moral ve motivasyon vermek için toplamda 10 bin kişilik aşure dağıtarak ağızları tatlandıracak.  

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Dağıttığımız aşureler birliğimizin simgesi
Yenimahalle Belediyesi’nin, ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarıyla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Korona virüs sebebiyle aylardır evlerinden, ailelerinden ayrı özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. En zor görev onlara düştü. En çok onlar risk altında. İnşallah bu süreci de en az zararla en kısa zamanda atlatacağız. Biz belediye olarak virüsle mücadele konusundan elimizden geleni yapıyoruz. Gerek dezenfeksiyon konusunda gerek vatandaşlarımıza sosyal destek noktasında her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada en büyük fedakârlığı yapan sağlık çalışanlarımızı da unutmadık. Dağıttığımız aşureler birliğimizi simgeliyor. Ağızları tatlansın, biraz moral olsun istedik. Her birine ayrı ayrı sağlık diliyorum. Allah sağlıkçılarımıza güç, kuvvet versin” dedi.

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