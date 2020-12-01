Sağlıkçılara destek sürüyor

Altındağ Belediyesi koronavirüsle mücadele sürecinde, hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek vermeye devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele sürecinin başladığı ilk günden itibaren, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olan Altındağ Belediyesi, verdiği destekle sağlık çalışanlarına moral vermekle kalmadı, mücadele sürecine de büyük katkı sağladı. Sağlık çalışanlarına konaklama desteğinden, filyasyon ekiplerine yemek ikramına kadar her alanda yardımcı olan Altındağ Belediyesi, sağlık çalışanlarının takdirini topladı.

“ALTINDAĞ HASTANELER BÖLGESİ...”

Koronavirüsle mücadelede önemli bir konumda bulunan hastanelerin Altındağ'da bulunduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın işi zor, yükleri ağır... Covid-19 ile mücadele sürecinde kendilerinin emeklerini asla unutamaz, göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle, yaşadığımız zor günlerde hastanelerimizle ve sağlık çalışanlarımızla hep irtibat içerisinde olduk. Kendileriyle büyük ve güçlü bir dayanışmaya imza attığımızı düşünüyorum" dedi.

"PANDEMİYLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKMADIK"

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi pandemiyle mücadelenin kalesi olan hastanelerin Altındağ'da bulunduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaların büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

DÜZENLİ DEZENFEKSİYON VE MORAL DESTEĞİ

Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Hastanelerin düzenli dezenfeksiyonunun yanı sıra sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için de örnek çalışmalar gerçekleştirdik. Altındağ'daki tüm hastaneleri düzenli olarak dezenfekte ettik. Ancak bunlarla da yetinmedik. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçelerine, sağlık çalışanlarımıza moral vermek için rengarenk laleler diktik. Laleler her görenin içini açtı. Bu konuda çok sayıda teşekkür mesajı aldık. Onların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk”

FİLYASYON EKİPLERİNE YEMEK DESTEĞİ

Pandemiyle mücadelenin en zor işlerinden birini yapan filyasyon ekiplerinin çabasını da göz ardı etmediklerini söyleyen Başkan Balcı, filyasyon ekiplerine de yemek desteği verildiğini belirtti. Başkan Balcı “Filyasyon ekiplerinin mücadelesi çok zor, çok da anlamlı... Sabahın ilk ışıklarından gecenin yarılarına kadar ev ev, sokak sokak hastalığın yayılımını engellemek için savaş veriyorlar. Yemek ihtiyaçlarına da biz destek olalım, ekiplerimize bu vesileyle de bir katkımız olsun istedik” dedi.

KONUKEVİNİN KAPILARI SAĞLIKÇILARA AÇILDI

Belediyeye ait Anafartalar Konukevi'ni sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını da hatırlatan Başkan Balcı, "Hastanelerde görev yapan, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarını konukevimizde ağırlıyoruz. Onlara yemek ikramında da bulunuyoruz, en iyi şartlarda ağırlamaya çalışıyoruz. Hastanelere ve sağlık çalışanlarına öncelik verdik. Öte yandan Altındağ sınırlarındaki tüm sağlık merkezlerini ve eczaneleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kısacası sağlık çalışanlarımıza moral verecek lale ekiminden konaklamalarına kadar pek çok alanda elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız” ifadelerini kullandı.

PARK VE DİNLENME ALANI

Hastane yönetiminden gelen talep üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne çocuk oyun parkı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Ayrıca sağlık çalışanlarının güzelce vakit geçirebilmesi için dinlenme alanları da oluşturduk. Hastanenin kaldırımlarını da baştan aşağı yeniledik” dedi.

HEP DESTEK, TAM DESTEK

Başkan Balcı “Koronavirüsle mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, daima yanlarındayız. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.