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Sağlıkçılara grafitili destek

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık göstererek çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. ANFA Genel Müdürlüğü, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarına özel farkındalık oluşturan grafitiler hazırlıyor.
Sağlıkçılara grafitili destek

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık göstererek çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. ANFA Genel Müdürlüğü, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarına özel farkındalık oluşturan grafitiler hazırlıyor.

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ANFA Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde  yer alan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı kesişiminde bulunan köprü ayakları, sağlık çalışanlarını temsil eden grafitilerle süslenmeye başlandı.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL VE DESTEK İÇİN
Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için önemli geçiş noktalarından biri olan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanları ve vatandaşları rengarenk grafitiler karşılayacak.  

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Hastane güzergahı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolon doktordan hastabakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar bütün sağlık çalışanlarına birçok farklı konseptte resmedilecek. ANFA tarafından 10 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında peyzaj düzenlemesi de yapılacak. 

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