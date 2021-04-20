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Sağlıkçılara moral sanatı

Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına vefa göstermek ve moral vermek amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde bulunan köprü kolonlarını grafitilerle donattı. 
Sağlıkçılara moral sanatı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptığı ilk paylaşımda, “Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Pandemi döneminde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle seslenerek sağlık çalışanları için başlattığı grafiti çalışması tamamlandı.

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HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜRK BİLİM İNSANLARI UNUTULMADI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışmaların tamamlanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “ANFA Genel Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımız, grafiti sanatçıları iş birliğiyle Bilkent Şehir Hastanesi bölgesindeki köprü ayaklarını kahraman sağlık emekçilerini temsil eden grafitilerle süsledi. Pandemi sürecindeki fedakarlıklarınıza minnettarız. İyi ki varsınız” dedi.

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Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için önemli geçiş noktalarından biri olan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanlarını, ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Resim Atölyesi sanatçıları ile Ankaralı grafiti sanatçıları iş birliğiyle hazırlanan ve sağlık çalışanlarını sembolize eden birbirinden renkli grafitiler karşılamaya başladı.

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Hastane güzergahı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolon; doktordan hasta bakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık çalışanları birçok farklı konseptte resmedildi. Grafitiler arasında, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ile Covid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in görselleri yer alırken, ANFA Genel Müdürlüğü bölgede zemin ve peyzaj düzenlemesi de yapacak.

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