Sağlıkçıların Çocukları Biraraya Geldi

Altındağ Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi başladı. Proje kapsamında çocuklar, zeka oyunları oynayıp, spor aktiviteleri yaparak keyfili vakit geçirdi.

Proje ile çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin azaltılması ve hareketli bir yaşam amaçlanıyor.

Hairan ayı sonunda Altındağ Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi kapsamında sağlık çalışanlarının çocukları bir araya geldi. Çocuklar zeka oyunları oynayıp, spor aktiviteleri yaparak keyfili vakitler geçirdi. Proje ile sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında fiziksel aktivitesi azalan çocuklarına, sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturularak, ekran karşısında geçirdikleri süre azaltılıp, hareketli geçirdikleri süre artırılıyor.

AMAÇ; FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRMAK

Gazetemizin Haziran ayı sonunda gündeme getirdiği “Ekranı Azalt, Hareketi Arttır” projesi başladı. Proje Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma ve Altındağ Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı arasında imzalanmış, Kovid-19 salgınında ailelerinden uzakta yoğun bir şekilde çalışan sağlık personelinin fiziksel aktivitesi azalan çocuklarına sosyalleşebilecekleri hareketli bir yaşam sağlamayı amaçlıyordu.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Proje kapsamında uzmanlar eşliğinde çocuklarla bir çok faaliyetlerde bulunuldu. Bu faaliyetler ile çocukların motor gelişimlerine destek olmak ve çocuklar spor yaparken aynı zamanda sağlık çalışanlarının da egzersiz yapabileceği alanlar oluşturarak sosyalleşmelerini sağlandı. Çocuklar zeka oyunları oynayıp, spor aktiviteleri yaparak keyfili vakitler geçirdi.

Zafer ALTUNTAŞ/İLKSAYFA