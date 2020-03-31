Sağlıkçıya şehitlik teklifi Meclis’te

Koronavirüse karşı yürütülen amansız mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar için yeni adımlar gündemde. Ankara’da 18 personelin hastalığa yakalandığı açıklanırken, İYİ Parti “Kovid-19’dan ölen sağlıkçılar şehit sayılsın” teklifini Meclis’e taşıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık personelleri, bu zorlu süreçte yoğun çalışmalarıyla toplumun takdirini topladı. Birçoğu ailelerinden uzak kalan sağlıkçılara, halk evlerinden alkışlarla destek verirken, belediyeler ve iş dünyası da kahramanları unutmadı. Kovid-19 pandemisine karşı yürütülen mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık personellerine Türkiye’nin birçok şehrinde oteller tahsis edildi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte de sağlık çalışanlarının konaklayabileceği özel yurtlar oluşturuldu. Devlet de sağlıkçılara yönelik maddi iyileştirmelerde bulundu, 32 bin kişilik kadro açtı. Felaketin korkunç boyutlarda yaşandığı İspanya, İtalya ve İran’da sayıları yüzlerle ifade edilen sağlık personellerinin hastalığa yakalandığı süreçte bu kişilerin korunması büyük önem kazandı.

Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener’in gündeme getirdiği “Salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık personeli şehit sayılsın” teklifi Meclis’e getirildi. İYİ Parti Grup Başnavekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavvat Dervişoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele ederken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Türkkan ve Dervişoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değiliklik yapılmasına iliştin teklifte Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasına ilişkin düzenleme yapılması istendi. İYİ Parti’nin teklifinde salgın sürecinde yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının,TSK ve Emniyet mensupları gibi Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınarak, şehit olarak kabul edilmeleri ve yakınlarına maaş bağlanması öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecinde canları pahasına en hayati ve kutsal görevi yerine getirdikleri vurgulanarak şöyle denildi: “Vatanın birliğini ve bütünlüğünü, kamu düzenini ve güvenliğini tesis etmek amacıyla görevi başında hayatını kaybedenleri ifade eden şehitlik kavramı, Türk toplumunun kurucu unsurlarından, en değerli manevi kabullerinden biridir. Hiç şüphe yok ki; içerisinde bulunduğumuz konjonktürde gece gündüz demeden görevini canla ve başla ifa etmeye çalışan, vatandaşlarımızı hayatta tutmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık meslek mensupları da kamu düzeni ve kamu sağlığı için en hayati ve kutsal görevlerden birini yerine getirmektedirler. Dünyadaki örneklerine bakıldığında bu kutsal görevin ifası esnasında hastalığa yakalanan ve ne yazık ki vefat eden sağlık meslek mensupları ile karşılaşılmaktadır. Ülkemizde bu kayıpların hiç yaşanmamasını temenni etmekle birlikte, bahse konu sağlık mensuplarının ifa ettikleri görevin kutsallığı göz ardı edilmemelidir.”

Öte yandan İstanbul’da görev yapan Hemşire Ayla Balaç koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Balaç’ın cenazesi dün İstanbul’da toprağa verildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de bu olaydan sonra “Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın” önerisinde bulundu. Ankara Tabip Odası ise kentte pcr testleri pozitif 17 ve bir de hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18 personele kovid-19 tanısı konduğunu açıkladı. Ankara Tabip Odası’nın paylaşımda şöyle denildi: “Salgınla mücadelede başarı veya başarısızlığın ilk halkalarından birisi sağlık çalışanının nasıl korunduğudur. Uyarı işareti Kırmızı ünlem işareti simgesi Ankara’da pcr testleri pozitif 17 ve bir de hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi var.”

MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ise sağlık çalışanı olan ya da sağlık hizmetlerinde çalışanların koronavirüs tanısı almaları durumunda hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek meslek hastalığı bildirimi yapılması gerektiğini savundu. TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, hekimler ve sağlıkçıların giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çekilerek, bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanının koronavirüs tanısı aldığı ileri sürüldü. Sağlık çalışanları arasında KOVID-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılması gerektiği savunulan açıklamada, “Sağlık sistemindeki KOVID-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır” denildi.

VİRÜSE YAKALANAN ECZACIYA KİRA DESTEĞİ

İstanbul Eczacı Odası, karantina sebebiyle eczanesi geçici olarak kapanmak zorunda kalan eczacılar için ‘Eczane Destek Paketi’ni duyurdu. Eczacı ya da çalışanında virüsün tespit edilmesi halinde karantina altına alınacak eczaneler için kapalı olduğu günler için ‘işyeri kirası’, eczaneye ait telefon, elektrik, su, internet faturaları, eczane personelinin maaş ve SGK prim ödemeleri ve eczacıya ait Bağ-Kur prim ödemesinin İstanbul Eczacı Odası tarafından karşılanacağı duyuruldu. Öte yandan Türk Eczacıları Birliği de salgınla mücadelede muhtemel hastalarla sık teması bulunan eczacılar ve eczane çalışanlarına koruyucu ekipman verilmes için Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı. Eczacıların testten geçirilmesi gerektiği savunulan açıklamada “Sağlık Bakanlığımıza, sağlık ordusunun önemli neferi olan eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız için koruyucu ekipman temini konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz” denildi.