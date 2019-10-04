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'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'

Uzmanlar mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmasını öneriyor.
'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmasını önerdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim değişikliklerinin tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da hem metabolizma hem de uyku bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Özellikle kış mevsimine yaklaşılan bugünlerde, insanların güneş ışığına daha az maruz kaldığını anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Böylece D vitamini sentezinde problemler yaşanıyor. Bu da mutluluk hormonu ve uyku hormonu olarak adlandırılan melatoninin salgılanmasında azalmaya ve değişikliklere yol açıyor. Sıcaklıktaki değişiklik de uyku düzeninde bozukluğa neden oluyor. Sıcaklık değişiklikleriyle alerjen miktarı ve çeşidi değişiyor. Yaz ve bahar aylarında görülen polen alerjisi kış aylarında akar alerjisine dönüşüyor. Ev akarı alerjisine karşı tedbir alınmalıdır. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak duygu durum değişiklikleri oluşuyor. Uykuya düşkünlük, beslenme problemleri gibi sıkıntılar yaşanabiliyor."

"Mevsime uygun giyinmek gerekir"

Fidan, gündüzün kısalmaya başladığı, karanlık dönemin daha uzun olduğu günlerin, uyku bozuklukları bakımından risk oluşturduğuna dikkati çekti.

Sonbaharda uyku düzeniyle ilgili tavsiyelerde bulunan Fidan, "Mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Bu faydalı olacaktır. Oksijen hem vücudun zindeliğini sağlamak hem de sağlıklı uyku için çok önemli. Kış aylarında bile sıkı giyindikten sonra kısa yürüyüşler gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu.

Doç. Dr. Vural Fidan, uyku sırasında mevsime uygun giyinilmesi, oda sıcaklığının da 15 ila 18 derece olması gerektiğine işaret eden Fidan, "Alerjenlerden kurtulmak için öğle saatlerinde ev ve iş yerlerinin havalandırılmasını öneriyoruz. Duygu durum bozukluğunda profesyonel destek alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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