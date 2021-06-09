Sağlıklı ve lezzetli turşu nasıl olmalıdır? Çubuklu genç girişimci Yiğiner cevapladı

Doğal ürün satışı yapan Çubuklu genç girişimci Yağmur Yiğiner, “Turşu limonlu da sirkeli de güzel olur. Ancak ne ile kurarsanız kurun doğal ürünlerden ve katkısız kurmalısınız” dedi.

‘Bizim Köy Sepeti’ kurucusu genç kadın girişimci Yağmur Yiğiner’e "Sağlıklı ve lezzetli turşu nasıl olmalıdır?" diye sorduk. Yiğiner’e Yeşilçam’a konu olan "Limondan mı yoksa sirkeden mi?" sorusunu aktardık. Gazetemize konuşan Yağmur Yiğiner bugünlerin yükselen trendin fermente edilmiş turşular olduğunu belirterek, yüz yıllar önce doğal yöntemlerle üretilen sebze ve meyvelerle katkısız turşu üretmek gerektiğini söyledi.

"YAPAYLARDAN UZAK DURULMALI"

Sağlıklı yaşamak için ne olursa olsun sağlıklı doğal gıdalar tüketmek gerektiğini ifade eden Yiğiner, insanların doğal olmayan yapay ürünlerden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

DOĞAL VE EV YAPIMI OLMALI

Çubuk turşusunu diğer turşulardan ayıran en önemli özelliğinin doğal ve ev yapımı olduğunu vurgulayan Yiğiner, çocukluk aşkı olan doğal turşuların kıymetini üniversite yıllarında anladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"ÇUBUK TURŞUSUNUN KIYMETİNİ ÜNİVERSİTEDE ANLADIM"

“Benim hayatta en sevdiğim gıda turşudur. Hemen hemen her gün de turşu yerim. Ancak üniversite yıllarında gittiğimiz restoranlardan herkese ne kadar da kötü turşu yedirildiğini gördüm. Milyonlarca insan turşu diye kimyasal ürünler yiyorlardı. O zaman kendi yöresel ürünlerimizin kıymetini çok daha iyi anladım. Esasında hepimizin annelerimizden bildiğimiz fermente turşuların aksine suyu berrak asitli gıdalar yiyorduk”

PANDEMİ İLE BİRLİKTE TÜKETİM ARTTI

“Turşu aslında sebzenin veya ham bir meyvenin çeşitli aroma veren baharatlar ile limon ya da sirkeli, tuzlu ortamda saklanması demektir. Ancak bugün marketlerde ya da pazarlarda satılanlar çok farklı ürünler olduğunu görüyoruz.

Ancak son zamanlarda kimyasallarla birlikte artan hastalıklar ve pandemiyle özellikle sağlıklı beslenmeye, sağlıklı gıdalar tüketmeye ilgi arttı. Bu nedenle fermente turşu çok popüler oldu. Bizim de kültürel olarak aslında evimizde alıştığımız turşu tipi bu. Bizim Çubuk turşularının dünyada bu kadar ilgi görmesinin ve tekrar gündeme gelmesinin sebebi fermantasyona tabi olan turşuların vücut sağlığımız açısından çok daha faydalı olduğunun anlaşılmasıdır. Hep konuştuğumuz probiyotiklerden dolayıdır.”

"SİRKELİSİ DE LİMONLUSU DA GÜZEL OLUR"

"Turşu kraliçesi" olarak nam salan Yiğiner, turşunun iyisi limonla mı yoksa sirkeyle mi olur sorusuna şu yanıtı verdi: “Turşu limonla da sirkeli de güzel olur. Ancak ne ile kurarsanız kurun doğal ürünlerden ve katkısız kurmalısınız. Katkısız olan turşu hem güzel hem de sağlıklı olur. Biz turşularımızda limonu aroması için kullanıyoruz. Sadece limonlu isteyenler için de limonlu turşu kuruyoruz. Bizim yapmak istediğimiz hem limonlu da hem de sirkelilerde o asidi devreden çıkarıp fermantasyonun getirdiği kendi lezzetini insanlara ulaştırmaktır.”

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA