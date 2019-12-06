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Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'de başlayacak

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "2020'nin haziran-temmuz ayları gibi, sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek." dedi.
Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'de başlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Cool Reklam iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi devam ediyor.

Zirvede konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlık-ekonomi ilişkisinden ve Türkiye'nin sağlıkta geldiği son noktadan bahsederek, sağlıkta erişilebilirlik problemini çözdüklerini söyledi.

Türkiye'de hastalıklar konusunda yaşanan vakalardan bahseden Birinci, "Şu an Türkiye, dünyada obezitede sondan ikinci sırada, inanılmaz bir diyabet artışı var. Son 3 yılda kadınlarımız ortalama 2 kilogram, erkeklerimiz ortalama 1,5 kilogram ağırlıklarını artırmış durumdalar. Ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında kronik hastalıkları besleyen obezite önümüzde ciddi bir risk olmaya başladı." diye konuştu.

Birinci, teknolojinin sağlığın işini kolaylaştırdığını ama bir taraftan da hareketsiz yaşamı artırarak sağlık risklerini tetiklemeye başladığını anlattı.

Dünyada en çok konuşulan sağlıkla ilgili sıkıntılardan birisinin hekim hataları olduğunu bildiren Birinci, sağlıkta robotik uygulamaların ve yapay zekanın kullanılması konusunda sağlanan ilerlemelerden bahsetti.

"Sağlıkta yüksek memnuniyet yakaladık"

Birinci, sağlık sektöründe teknolojik anlamda yaşanan küresel ilerlemelere değinerek, "Bugün Türkiye, bu büyük değişimde en az sarayla en yüksek memnuniyeti yakalamış ve harcadığı paraya göre dünyada memnuniyeti en yüksek noktaya gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bu memnuniyeti OECD ortalamasının neredeyse yarısına yakın hekimle yakaladığını dile getiren Birinci, bu noktadaki eksikliklerini yapay zeka ve robotlarla giderebileceklerini anlattı.

Birinci, gelecek yıl küresel anlamda sağlıktaki taleplerin yüzde 20'sinin sadece yapay zeka araçlarıyla karşılayabileceğinin düşünüldüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de buna yönelik projeler yapıyoruz. Zannediyorum 2020'nin haziran-temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek. Belki en büyük portallerden birisine sahip olacağız. Yapay zeka araçları bazı alanlarda hekimlerden çok daha hızlı ve daha doğru teşhiste bulunuyor. Bu alanda küresel yatırımlar da söz konusu."

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin avantajı

Birinci, her saniyede 127 cihazın internete bağlandığını kaydederek, nesnelerin internetinin her yıl bir önceki yılı ikiye katladığını söyledi.

Türkiye'nin sağlıkta kullandığı tıbbi cihazların ithalatında son yıllarda azalma olsa da bu alanda yüzde 80'lik yabancı hakimiyeti olduğunu dile getiren Birinci, hem bu alanda hem de ilaç üretiminde ciddi fırsat bulunduğunu anlattı.

Birinci, Türkiye'de sağlıkta internetin kullanımından bahsederek, "İnsanların yüzde 47'si webden ve mobilden doktor sorgusu yapıyor. Yüzde 38'i hekim ve hastane araştırmasını internetten yapıyor. Ülkemizde hastane randevularının yüzde 77'si internetten alınır hale geldi. " dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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