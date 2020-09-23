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Sağlıkta şiddete ceza tepkisi!

Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, son günlerde sağlık personeline yönelik artan şiddet olaylarına tepki göstererek,  “Bizim artık şiddeti kaldıracak gücümüz kalmadı. En ağır cezayı versinler” dedi.
Sağlıkta şiddete ceza tepkisi!

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy son günlerde sağlık personeline yönelik artan şiddetlerle ilgili açıklama yaptı. Toy, bu tür olayları kınamaktan yorulduklarını belirterek, “Artık buna nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun. Kanuni düzenlemeler yapılsın. Bizim bu şiddeti kaldıracak gücümüz ve sabrımız kalmadı. Yetkililer bu vandalları ön kapıdan alıp, arka kapıdan göndermesinler. En ağır cezayı versinler” diye konuştu.

“LANETLİYOR VE KINIYORUM”
Toy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Hayatını insanlığa adayan, insanların sağlıklı ve huzurlu olmaları için gece gündüz demeden emek, veren ter akıtan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti lanetliyor ve kınıyorum.  Bizler rahat yataklarımızda uyurken sağlık çalışanları, sabahlara kadar gözlerini kırpmadan hastane köşelerinde sevdiklerini geride bırakarak bizim sağlığımız için emek veriyorlar, hayatlarından geçiyorlar.”

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“GADDARLIK VE VANDALLIKTIR”
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde yaşanan yürek burkan olaya söylenecek o kadar çok şey var ki. Fakat pandemi sürecinde bunca olaya karşı ders almayan, yapılan iyilikleri, fedakârlıkları görmeyenler için ne söyleseniz boş. Başkasının sağlıklı nefes alması için, kendi solukları kesilen bu sağlık çalışanlarına bunun yaşatılması, gaddarlık ve vandallıktan başka bir şey değildir.”

KENDİ HAYATLARINDAN VAZGEÇİYORLAR
Sağlık çalışanlarının gerçek değerlerinin görülmesi gerekiğini vurgulayan Toy, “Onların hak ettikleri gibi saygıyla önlerinde eğilelim. Çünkü onlar maddiyatla ölçülmeyecek derecede fedakârlar. Yeri geldiğinde kendi hayatından vazgeçen, sevdiklerini geride bırakan, çocuklarını öksüz-yetim, eşlerini dul, anne babalarını gözü yaşlı bırakmayı göze alan sağlık çalışanları kimsenin şamar oğlanı değildir” dedi.

KANUNİ DÜZENLEMELER YAPILSIN
Sağlık çalışanları ve sağlık alanındaki STK’lar olarak bu tür olayları kınamaktan yorulduk. Ciğerimiz yanıyor” diyerek tepki gösteren Toy, “Yıllarca insanlığa şifa vermek için eğitim gören insanlar, kendini bilmez biri tarafından ya öldürülüyor, ya da mesleğinden soğutuluyor ve mesleklerini yapamaz duruma getiriyorlar. Artık buna nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun. Kanuni düzenlemeler yapılsın. Bizim bu şiddeti kaldıracak gücümüz ve sabrımız kalmadı. Yetkililer bu vandalları ön kapıdan alıp, arka kapıdan göndermesinler. Kanuni düzenlemeler gerektiği gibi yapılıp bunlar en ağır şekilde cezalandırılsınlar. Hastanelerdeki polis noktalarındaki polis sayılarını artırsınlar” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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