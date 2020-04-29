Şahan Gökbakar'dan yeni tipleme (Trolcü Şevki ile Derin Analiz)

Recep İvedik serisi ile adını duyuran ünlü komedi oyuncusu Şahan Gökbakar karantina günlerinde boş durmayıp yeni bir karakter ile karşımıza çıktı.

Recep İvedik serisi ile adını duyuran ünlü komedi oyuncusu Şahan Gökbakar , karantina günlerinde boş durmayıp yeni bir karakter ile karşımıza çıktı. Şahan Gökbakar 'ın ( Trolcü Şevki ile Derin Analiz ) adlı videosuyla korona günlerindeki gündemlerle ve bu gündemleri trolleyen trolcülerden esinlenerek yeni bir karakter yarattı. Trolcü Şevki Kim Yong'un vefat ettiğinden bu sebeble samsung telefonlarının fiyatlarının artacağına, gres yağının koronayı öldürdüğüne , Esenlerde bir depoda birçok sayıda luppo 'nun yakalandığına ve bu sebeple luppo fiyatlarının artacağına kadar bir çok derin analizlerde bulunuyor. İşte Trolcü Şevki ve Derin Analizleri ...